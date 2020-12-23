شكرا لقرائتكم خبر أتلتيكو يبتعد بصدارة الدوري الإسباني وبرشلونة يقفز للخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتعد فريق أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ملعب مضيفه ريال سوسيداد 2- صفر مساء الثلاثاء في المرحلة الـ15.

وتقدم برشلونة للمركز الخامس بجدول الترتيب بفوزه على ملعب مضيفه بلد الوليد 3-صفر.

وفي مباريات أخرى اقتنص إشبيلية فوزا ثمينا من ملعب مضيفه بلنسية 1-صفر، وتعادل التشي مع أوساسونا 2-2، وهويسكا مع ليفانتي 1-1، وفياريال مع أتلتيك بيلباو 1-1.

وعلى ملعب انويتا، انتهى الشوط الأول من مواجهة سوسيداد وأتلتيكو بالتعادل السلبي.

وحسم أتلتيكو الفوز في الشوط الثاني بهدفي ماريو هيرموسو وماركوس يورنتي في الدقيقتين 49 و74.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو في الصدارة إلى 32 نقطة من 13 مباراة وله مواجهة مؤجلة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي خاض 14 مباراة، بينما يأتي سوسيداد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

وعلى ملعب نيوفو جوسي زورييلا، أنهى برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام بلد الوليد متقدما بهدفين سجلهما كليمنت لينحليت ومارتن برايثوايت في الدقيقتين 21 و35.

وفي الشوط الثاني أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أحقية النادي الكتالوني في الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 14 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب ميستايا، يدين إشبيلية بالفضل في الفوز على بلنسية، لخيسوس فيرنانديز سوسو الذي أحرز هدف الحسم قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بلنسية عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.