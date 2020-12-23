شكرا لقرائتكم خبر ميسي يحطم رقم بيليه ويؤكد بقاءه في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل برشلونة ثلاثة أهداف أمام بلد الوليد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وكان الهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأكثر أهمية، حيث أضاف ميسي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ65 من المباراة ليكون الهدف رقم 644 للنجم الأرجنتيني بقميص برشلونة، ويحطم بذلك الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب مع فريق واحد.

وحطم ميسي بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي سجل 643 هدفا لفريق سانتوس البرازيلي في كل المسابقات.

واستعاد ميسي ذكريات البداية قائلا عبر تطبيق «انستقرام» :»عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أتخيل أبدا أنني سأحطم أي رقم قياسي، خاصة هذا الرقم الذي حطمته الآن، والذي كان مسجلا باسم بيليه»

وأضاف «يمكنني فقط التقدم بالشكر إلى كل من ساعدني طوال هذه السنوات، زملائي وعائلتي وأصدقائي وكل من قدم الدعم لي في كل يوم»

وأضاف ميسي الرقم القياسي إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي حققها مع برشلونة منذ أن انضم إلى النادي، وهو في الـ13 من عمره، وقد سجل مشاركته الرسمية الأولى، في الـ17 من عمره في عام 2004.

وعادل رقم بيليه عندما سجل الهدف رقم 643 له بقميص برشلونة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع بلنسية 2 / 2 يوم السبت الماضي، وقد أثنى الأسطورة بيليه على النجم الأرجنتيني عبر تطبيق «انستقرام».

وكان ميسي 33 عاما أبدى رغبة في الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، لكنه اضطر للبقاء بالفريق بعد فترة من الجدل.

وبعدها كرر ميسي التأكيد على التزامه مع الفريق الذي يرتبط معه بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.