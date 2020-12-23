الأهلي يكتفي بهدف وحيد أمام بطل النيجر في مباراة الفرص الضائعة (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق النادي الأهلي، فوزا مستحقا على سونيديب بطل النيجر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجنرال سيني كونتشي، عصر الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب في القاهرة وتحديدًا في السادس من يناير المقبل.

وأحرز المالي أليو ديانج هدف لأهلي الوحيد في الدقيقة 33 من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة.

واستحوذ الأهلي على معظم مجريات المباراة، وسط تراجع لأصحاب الأرض، وأهدر لاعبو المارد الأحمر أكثر من فرصة محققة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف