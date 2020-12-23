صاروخية ديانج تمنح الأهلي التقدم في الشوط الأول أمام بطل النيجر (فيديو)

كتب: ضياء السقا

انهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام سونيديب بطل النيجر، بالتقدم بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز المالي أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 33 من تسديدة صاروخية من داخل المنطقة.

واستحوذ الأهلي على معظم مجريات الشوط الأول، وسط تراجع لأصحاب الأرض.

وبدأ الأهلي بتشكل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف