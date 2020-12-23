مدرب الأهلي: كنا في كامل الجاهزية للقمة.. والبطل يلعب في كل الظروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سامى قمصان المدير الفني للأهلي بأنهم كانوا في كامل الجاهزية من أجل خوض مباراة القمة أمام الزمالك في موعدها قبل أن يتم التأجيل، قائلًا أن نتيجة الطيبة التي تحققه خارج الأرض أمام سونيدب لأن البطل يلعب في كل الظروف.

وقال قمصان في تصريحاته لقناة الأهلي بعد الفوز على سونيديب خارج الأرض بدوري الأبطال: "البدايات مهمة للغاية، وهذا ما تكلم عنه المدير الفني وأكد عليه قبل المباراة، وبالرغم من ظروف الملعب ودرجة الحرارة أعتقد أن اللاعبين قدموا أداء طيب وحققوا النتيجة المطلوبة."

وتابع: "البطل يجب أن يلعب في كل الظروف، بالفعل هناك صعوبة على مستوى أرضية الملعب ودرجات الحرارة، لكن لعبنا المباراة وهدفنا تحقيق الفوز."

وأضاف: "كان يجب أن نلعب بشكل تكتيكي مختلف وأسلوب مختلف خلال المباراة من أجل التغلب على مشكلة غياب مركز صانع الألعاب في المباراة وهذا ما انعكس على النتيجة."

وواصل: "طلبنا تجنب الاحتكاكات في المباراة وعدم التعامل باندفاع خصوصًا بسبب سوء أرضية الملعب."

وردًا على تأجيل القمة، قال قمصان: "كان في كامل الجاهزية من أجل خوض مباراة القمة أمام الزمالك في موعدها، لكننا لا نفرف ما الذي سيحدث مستقبلًا وبالتأكيد سوف نتواصل مع المدير الفني ونستعد للمباراة المقبلة."