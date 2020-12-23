الخليج 365 يكشف كواليس تأجيل القمة "طلب أمني والحكام الأجانب ومقترح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط: كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، كواليس تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري. وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق تأجيل قمة الزمالك والأهلي يوم 28 ديسمبر لأجل غير مسمى. وقررت المسابقات إقامة مباراتي الأهلي والاتحاد السكندري والزمالك وسموحة في نفس اليوم. وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "اتحاد الكرة وصله خطاب رسمي من الجهات الأمنية بطلب تأجيل المباراة لوقت لاحق". وأكمل "اتحاد الكرة سبق وأعلن أن تأجيل أي مباراة سيكون بناء على طلب مباشر من الأمن وهذا ما حدث". واستمر "اللجنة الثلاثية وجهة نظرها أن المقترح الخاص بلعب مباريات القمة في الدوري بنهاية الدور الأول والثاني هو الأفضل لتفادي أي تأجيلات ومشاكل". واختتم "كان هناك أيضاً أزمة تخص استقدام حكام أجانب للمباراة نظراً لقرار بعض الدول الأوروبية بمنع السفر بسبب فيروس كورونا".

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