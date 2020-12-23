محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365: صرح حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذي لكرة القدم بالزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقرر لها 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من دوري we المصري. وقال السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت . وشدد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك على أن النادي يرحب بأي قرارات تأتي في الصالح العام للكرة المصرية وأن فريق الكرة يستعد دائما لخوض المباريات سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا . وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، على أن تعلن موعد مباراة الأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

كانت هذه تفاصيل خبر "جاهزون في أي وقت".. أول رد فعل من الزمالك على تأجيل القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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