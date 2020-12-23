تقرير.. "بعد ساعات من النفي".. تأجيل القمة وتضارب اللجنة الثلاثية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي كان مقررًا لها يوم 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقامت لجنة المسابقات باستبدال لقاء القمة بمباراتين بجولة أخرى، على أن يلعب الزمالك مع سموحة ضمن الاسبوع الثالث بستاد برج العرب، على أن يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة ذاتها في السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد السلام We الأهلي.

وسيطرت حالة من تضارب التصريحات بين مسؤولي اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري مساء أمس الثلاثاء، بشأن الأنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية حول تأجيل لقاء القمة بين الزمالك والأهلي.

أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي، خرج في تصريحات مساء أمس الثلاثاء، يؤكد أنه لا يستطيع القول بأن هناك تأجيل للمباراة من عدمه.

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "حتى الآن لا يوجد أي تأجيل لمباراة القمة، لا استطيع القول أن هناك تأجيل من عدمه".

وأكد عضو اللجنة الثلاثية: "سوف نناقش صباح الأربعاء في اجتماع اللجنة المستجدات وما حدث مؤخراً من إصابات بفيروس كورونا، سوف نناقش صباح الأربعاء كل ما يتعلق بوضع مباراة القمة، حتى الآن المباراة ستقام في موعدها".

وخرج بعدها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، في تصريحات، مؤكداً أنه لا يوجد أي نية لتأجيل القمة، مشيراً إلى أن المباراة ستقام في موعدها.

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر "صدى البلد": "لا يوجد أي نية لتأجيل مباراة القمة، المباراة إن شاء الله ستقام في موعدها".

واختتم تصريحاته قائلاً: "لن يتم تأجيل أي مباراة إلا بطلب مباشر من الجهات الأمنية".

ولم يذكر البيان الرسمي الذي أصدرته لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تأجيل لقاء القمة، سبباً واضحاً بشأن تأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي: "قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب واقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق".