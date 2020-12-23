أول قرارات اتحاد الكرة.. تأجيل القمة لأجل غير مسمى واستبدالها بمباراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها الاثنين 28 ديسمبر، على ملعب برج العرب، دون تحديد موعد لها.

وأعلنت المسابقات في بيان لها إقامة مباراتي الأهلي مع الاتحاد السكندري، وسموحة والزمالك بدلًا منها في اليوم ذاته.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي بستاد السلام وي الأهلي.

وسيُعلن موعدا مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.