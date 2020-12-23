بالفيديو.. ديانج يفتتح أهداف الأهلي الأفريقية للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: افتتح المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي أهداف الفريق الأفريقية في النسخة الجديدة لدوري الأبطال. ويلعب الأهلي خارج ملعبه أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. وسجل أليو ديانج هدف الأهلي الأول في الدقيقة 33 من أحداث المباراة.

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