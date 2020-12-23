البطل يفتتح مشواره.. الأهلي يفوز على سونيديب بهدف في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - الخليج 365:

حقق الأهلي حامل لقب دوري الأبطال، الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد شريف في الدقيقة 33.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 5 أو 6 يناير القادم في مصر.

تشكيل المباراة

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - محمود وحيد - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان "بيكهام" - حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.

تفاصيل المباراة

أولى محاولات الأهلي كانت برأسية من ياسر إبراهيم في الدقيقة 25 لكن تمر الكرة دون خطورة على مرمى الفريق سونيديب.

الدقيقة 33 شهدت تسجيل أليو ديانج هدف الأهلي الأول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه التفوق بهدف دون رد على بطل النيجر.

وفي الشوط الثاني أجرى الأهلي تبديلا بخروج كهربا ونزول صلاح محسن بدلا منه في الدقيقة 65.

وأهدر محمد شريف انفراد أمام المرمى في فرصة سهلة كادت تضيف الهدف الثاني للاهلي.

أجرى بعدها الأهلي تبديلين بنزول جيرالدو، وأحمد ياسر ريان، بدلا من طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأهلي بهدف نظيف.