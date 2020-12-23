مدرب مساعد الأهلي: فوجئنا بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك

أكد سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن تأجيل لقاء القمة مع الزمالك بالدوري الممتاز كان قراراً مفاجئاً بالنسبة للفريق .

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيتشاور بعد تأجيل المباراة وتبديلها بلقاء الاتحاد السكندري .

وأكد أن الأهلي لم يطلب التأجيل وبنى خططه على الإعداد لهذه المواجهة بصورة طبيعية .

حقق الأهلي الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر

بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جينرال سيني كونتش في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسخة الحالية 2020 – 2021 .

جاء هدف الأهلي الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب اليو ديانج في الدقيقة 33 من الشوط

الأول، ليتقدم الأهلي بعد عدد من المحاولات على مرمى أصحاب الأرض خلال نصف اللقاء الأول من المباراة .

شهدت المباراة سيطرة واضحة لفريق الأهلي الذي نجح في ترجمتها إلى هدف وحيد، كما هدد الأهلي مرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة أخرى، إلا أنه لم ينجح في تعزيز النتيجة واكتفى بهدف وحيد بالمباراة .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السادس من شهر يناير المقبل لعام 2021، حيث ستكون على ملعب ستاد القاهرة الدولي .