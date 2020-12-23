سامي قمصان: بداية مهمة للأهلي في دوري الأبطال وتأثرنا بسوء أرضية الملعب

أكد سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي أن البداية كانت مهمة للفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا للحفاظ على اللقب بالتغلب على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال قمصان إن أي فريق

يواجه الأهلي يبذل قصارى جهده كما أن الأداء تأثر بسوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة.

وأشار إلى أن المدير الفني بيتسو موسيماني نقل رسائله التحفيزية من أجل تحقيق

نتيجة إيجابية عن الفريق.

واضاف أن الأهلي لم يشكو من النقص العددي في مركز صانع الألعاب رغم غياب وليد سليمان وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة.

واشاد قمصان بتأقلم لاعبي الأهلي الجدد والعائدين من الإعارة مع أجواء الفريق الأحمر مؤكداً أن الخروج بدون إصابات أمر مهم ومميز في بداية المشوار القاري.