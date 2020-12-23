أسوان يعلن إصابة محمود صلاح بقطع في الرباط الصليبي

تأكد إصابة محمود صلاح لاعب فريق أسوان بقطع في الرباط الصليبي، وذلك أثناء مشاركته مع أبناء الجنوب في مباراة المصري البورسعيدي، التي انتهت بفوز الفريق الاخير بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

حيث أثبت الاشعه التي خضع لها اللاعب تأكد إصابته

بقطع في الرباط الصليبي، بعدما تعرض للإصابة خلال المباراة الأخيرة ومن المقرر أنّ يتخذ الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد عبدالغفار وإدارة الكرة الإجراءات السريعة من أجل إجراء العملية الجراحية للّاعب في أحد المراكز المتخصصة .

ويستعد نادي أسون لمواجهة فريق الجونة، في المواجهة التي تجمع بينهم، في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخضع لاعبو أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، قبل اللقاء المرتقب لأبناء الجنوب مع الجونة، والتي تقام في ستاد برج العرب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز .