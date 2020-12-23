الأهلي يفوز على سونيديب بهدف في دوري أبطال أفريقيا

حقق الأهلي الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جينرال سيني كونتش في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسخة الحالية 2020 – 2021 .
جاء هدف الأهلي الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب اليو ديانج في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ليتقدم الأهلي بعد عدد من المحاولات على مرمى أصحاب الأرض خلال نصف اللقاء الأول من المباراة .
شهدت المباراة سيطرة واضحة لفريق الأهلي الذي
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم السادس من شهر يناير المقبل لعام 2021، حيث ستكون على ملعب ستاد القاهرة الدولي .
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