الزمالك يفوز على وادي دجلة ببطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك مواليد ١٩٩٩ بقيادة محمد مصطفي ممس، علي وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ، وذلك في إطار الجولة الخامسة التي أقيمت علي ملاعب النادي، ضمن المجموعة الثانية ببطولة الجمهورية للناشئين .

أحرز الأهداف ، حسين فيصل وسيف فاروق جعفر وسيد عبدالله، ويحتل الفريق المركز الثاني في

مجموعته برصيد ١٠ نقاط .

يدير الفريق فنياً محمد مصطفى ممس، ويساعدة أحمد محسن ومحمد مصطفي ، وعلي يحيي مدرب حراس ، وحمدي يوسف مدير اداري للفريق ، ومحمد حسين علاج طبيعي .

من جانبة أشاد محمد مصطفي ممس المدير

الفني للفريق ، بأداء لاعبين بلقاء اليوم ، مؤكدا انهم كانوا علي قدر المسئولية ، وقاموا بتنفيذ التعليمات بدقة .

وأكد ان الفريق يمتلك لاعبين علي مستوي عالي ومعظهم مؤهلين للتواجد مع الفريق الأول لما يملكوه من مقومات فنية وقدرات .

مضيفا أن الهدف خلال الوقت القادم هو استمرار تقديم نتائج واداء مميز والوصول الي الهدف المطلوب وهي تحقيق الوضع الطبيعي وهو الفوز بالبطولة .