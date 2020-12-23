الزمالك يفوز على وادي دجلة ببطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك مواليد ١٩٩٩ بقيادة محمد مصطفي ممس، علي وادي دجلة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ، وذلك في إطار الجولة الخامسة التي أقيمت علي ملاعب النادي، ضمن المجموعة الثانية ببطولة الجمهورية للناشئين .
أحرز الأهداف ، حسين فيصل وسيف فاروق جعفر وسيد عبدالله، ويحتل الفريق المركز الثاني فيمجموعته برصيد ١٠ نقاط .
يدير الفريق فنياً محمد مصطفى ممس، ويساعدة أحمد محسن ومحمد مصطفي ، وعلي يحيي مدرب حراس ، وحمدي يوسف مدير اداري للفريق ، ومحمد حسين علاج طبيعي .
من جانبة أشاد محمد مصطفي ممس المدير
وأكد ان الفريق يمتلك لاعبين علي مستوي عالي ومعظهم مؤهلين للتواجد مع الفريق الأول لما يملكوه من مقومات فنية وقدرات .
مضيفا أن الهدف خلال الوقت القادم هو استمرار تقديم نتائج واداء مميز والوصول الي الهدف المطلوب وهي تحقيق الوضع الطبيعي وهو الفوز بالبطولة .
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