فريق أسوان يخضع لـ "رابيد تيست" قبل مواجهة الجونة بالدوري

يخضع لاعبو أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، قبل اللقاء المرتقب لأبناء الجنوب مع الجونة، والتي تقام في استاد برج العرب يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز .

ويسعى أبناء الجنوب لمواصلة العروض القوية والمفاجآت بعد حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين أمام إنبى والطلائع .

ومن جانبه، وقال سامي الشيشينى المدير الفني لفريق أسوان، إنه محظوظ بالخسارة بثلاثية فقط أمام المصرى البورسعيدى، مفسراً ذلك لفارق

الإمكانيات بين لاعبيه والخصم، مشيدا بقدرات على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدي.

وأكد الشيشينى أن الـ6 نقاط الذى حصل عليها فريقه فى أول جولتين بالدورى تعطى دفعة معنوية له، موضحا أنه فى نفس الوقت لن يخدع بذلك لأن ترتيب زهرة الجنوب فى الدورى يعد خادعا لاسيما أن مشوار الدورى ما زال طويلا للحكم على أداء الفرق.

وأشار المدير الفنى لفريق أسوان أن لاعبى

فريقه قدموا أداءا جيدا فى الشوط الأول من المباراة واستطاعوا ان يلعبوا على المرتدات لكن فى الشوط الثانى اختلف الأمر وسيطر لاعبو المصرى البورسعيدى على مجريات المباراة وحققوا الفوز بثلاية.

وأضاف الشيشينى، أنه يعاني من قلة الدعم والإمكانيات التى يعانى منها فريقه قائلا:" أسوان وغزل المحلة من أقل الأندية تدعيما لصفوفها باللاعبين وانظروا لخصمى اليوم عنده لاعبين كبار وبأسعار عالية مثل أحمد رفعت ومحمد عنتر".

أكد الشيشينى أنه طوى صفحة المصرى البوروسعيدى بحلوها ومرها ويفكر فى المباريات القادمة محتتما:" أبلغت اللاعبين أننا ما نصدقش نفسنا بعد المكسب فى أول مباراتين ولم أتوقع هذا البداية القوية على الاطلاق".