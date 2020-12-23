سر الخلاف بين بيج رامي واتحاد كمال الأجسام

فى مفاجأة غير متوقعة كشف عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام أن البطل العالمى رامى السبيعى الشهير بـ"بيج" رامى صاحب الانجاز التاريخى بالحصول على بطولة مستر أوليمبيا 2020، لا ينتمى لاتحاد اللعبة فى مصر .

وأعلن رئيس الاتحاد المصرى فى تصريحات صحفية أن الاتحاد المصرى لا يعترف ببطولة مستر أوليمبيا ,انها بطولة غير رسمية من الأساس رغم انها البطولة الأشهر والأقوى وفى العالم.

وجاءت تصريحات عادل فهيم الصادمة لتثير الهديد من التساؤلات عن موقف الاتحاد المصرى من البطل العالمى بيج رامى وانجازه غير المسبوق، خاصة أن رئيس الاتحاد سبق وحاول عرقلة استضافة مصر لمهرجان مستر أوليمبيا فى شهر مارس الماضى .

وأكد فى تصريحات سابقة أن اقامة المهرجان فى مصر سيكون على جثته، ولولا تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وقتها لقناعته بأهمية

استضافة الحدث من ناحية الترويج للسياحة فى مصر، وتنظيم المهرجانات الرياضية لتم عرقلة اقامة المهرجان الذى نجحت مؤسسة كوسكواد، الراعية للبطل بيج رامى فى اقامته وحصلت على اشادات واسعة من جانب المتسابقين الأجانب وطاقم التحكيم العالمى .

ومن المنتظر أن يصل رامي السبيعي ابن محافظة كفر الشيخ، إلى مطار القاهرة فى الساعة الحادية عشر من صباح الخميس المقبل، حيث سيعود إلى أراضى الوطن بعد تحقيقه انجازًا تاريخياً بالفوز بلقب مستر أوليمبيا 2020 وسوف يتم تكريمه بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة.