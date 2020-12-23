طاقم حكام تونسي يدير مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن تعيين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لطاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدراليةالأفريقية .
واختار نادي بيراميدز، السادسة والنصف من مساء يوم ٥ يناير المقبل، موعدا لمباراة الإياب بملعب استاد الدفاع الجوي، بعدما فاز بهدف الغاني جون أنطوي
ويقود المباراة تحكيميا، الحكم الدولي التونسي يوسف السرايري، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثاني، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكيني ريتشارد أوباري، والمراقب الطبي لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر .
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