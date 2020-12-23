منتخب الكرة النسائية يفوز على لبنان وديًا

حقق منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون الـ 20 عام بقيادة أحمد رمضان المدير الفني فوز مستحق علي المنتخب اللبناني في التجربة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم .

وجاءت المباراة قوية من جانب المنتخب المصري منذ البداية واحرزت نادية رمضان الاهداف الثلاثة (هاتريك) .

وجاء الهدف الاول في الشوط الأول من كرة

عرضية اودعتها نادية في المرمي وفي الشوط الثاني سددت نادية رمضان كرة قوية بالقدم اليسري لتسكن الزاوية اليمني لمرمي لبنان محرزة الهدف الثاني ثم احرزت ليلي اسكندر الهدف الاول للمنتخب اللبناني وقبل نهاية اللقاء ومن كرة ركنية سجلت نادية رمضان الهدف الثالث لمنتخب مصر واهدرت ليلي شريف هدف محقق من انفراد تام بحارسةمرمي لبنان كانت كفيلة بإنهاء المباراة برباعية .

عقب اللقاء ابدي احمد رمضان رضاه عن النتيجة وقال إن الأداء جاء جيدا وان مجهودات الفترة الماضية علي مدار شهرين ظهرت في الملعب باستثناء بعض الأخطاء التي سيتم معالجتها .

واضاف أن الجهاز الفني مازال أمامه مزيد من العمل للارتقاء بشكل أكبر بمستوي اللاعبات.

واوضح أنه نجح في تغيير طريقة وأسلوب اللعب وان منتخب مصر وصول أكثر من مره لمرمي لبنان واهدرت اللاعبات اربع فرص محققه وان الجهاز الفني سيعمل علي تصحيح وعلاج الاخطاء وانهاء النجمات بشكل جيد .