رسميًا: تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررًا لها الإثنين المقبل في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المحلي.
ذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم أنه تقرر إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة يوم الإثنين المقبل بملعب برج العرب في الإسكندرية، كما تجرى مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في المرحلة ذاتها بنفس اليوم بملعب (الأهلي وي السلام).
أضاف الاتحاد “سوف تعلن لجنة المسابقات عن المواعيد الجديدة لمباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن المرحلة الرابعة في موعد لاحق”.
يذكر أن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 42 لقبًا و توج باللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، يتربع على صدارة المسابقة برصيد ست نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز السادس بأربع نقاط.
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