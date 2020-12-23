ما سر سعادة جوتسه في ايندهوفن الهولندي؟

أبدى ماريو جوتسه، الذي لعب دور البطولة في تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، سعادته بالانتقال إلى إيندهوفن الهولندي، مؤكدًا أنه يستمتع بخوض التحدي الجديد بعيدًا عن الضجيج الإعلامي الكبير.

وقال جوتسه في تصريحات نشرتها مجلة “شبورت بيلد” اليوم الأربعاء :”أنا سعيد بذلك، كي أكون صادقًا، لأن الأمر يبدو وكأنني في بداية مسيرتي الإحترافية، بالطبع هناك الكثير من التركيز على إيندهوفن في هولندا، لكن الأمور تبدو مريحة بالنسبة لي أكثر مما كانت عليه في الماضي.”

وكانت الأضواء مسلطة بشكل كبير على جوتزه 28/ عامًا/ منذ تألقه كلاعب شاب في صفوف بوروسيا دورتموند.

وسجل جوتسه هدف الفوز 1 / صفر للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014، لكنه لم يواصل التألق بنفس المستوى خلال الفترة التي قضاها مع بايرن ميونخ وكذلك بعد عودته إلى بوروسيا دورتموند، الذي لم يجدد عقده في الصيف الماضي.

وانتقل جوتسه بعدها إلى إيندهوفن الهولندي، وصرح قائلًا :”أحب حقًا الأجواء الجديدة، والمنافسين الجدد، والتحديات الجديدة.”

وقال جوتسه إنه بعد أن توج في الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، لا يزال يتطلع إلى تحقيق المجد على مستوى المنافسات الدولية للأندية.

وأضاف :”لم أتوج بعد بلقب دولي في منافسات الأندية، وأرغب في تحقيق ذلك بالتأكيد. الآن نحن نتنافس في إيندهوفن في الدوري الأوروبي. ومسابقة دوري الأبطال تشكل تحديًا أكبر ولا تزال تغريني.”