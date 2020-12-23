توخيل ينادي بالمزيد من التقدير لانجازات باريس سان جيرمان

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إن الفريق يستحق المزيد من التقدير على إنجازاته.
وأضاف توخل في مقابلة نشرتها بوابة “شبورت1″ اليوم الأربعاء إن الفريق كان على بعد انتصار واحد فقط من التتويج باللقب القاري، :”لكننا لم نشعر أبدا بأننا أقنعنا الناس، وأنهم يعترفون بجهودنا.”
وأضاف المدرب الألماني :”هذا يجعلك أحيانًا تشعر بالحزن والغضب شيئًا ما.”
وكان باريس سان جيرمان قد خسر أمام بايرن ميونخ الألماني صفر / 1 في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 / 2020 في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في أول وصول للفريق الفرنسي إلى النهائي.
وفرض باريس سان جيرمان هيمنته على كرة القدم الفرنسية خلال الأعوام الماضية وتوج بكل الألقاب المحلية في الموسم الماضي.
وقال توخل :”هناك دائمًا توقعات هائلة في النادي وحوله. ولا تشعر بوجود تقدير كبير، خاصة في الدوري، مثل الذي يحظى به بايرن ميونخ على سبيل المثال (في الدوري الألماني).”
وأضاف :”هذاأمر مؤسف للاعبين لأنه يتم تجاهل جهود كبيرة للغاية يبذلها الفريق.”
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