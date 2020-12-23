جوني إيفانز المدافع المهمش في مانشستر يونايتد قائدًا لمشروع ليستر سيتي لسنوات قادمة!

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي إن المدافع جوني إيفانز في محادثات لتمديد عقده مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه ربما يتوصل لأتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وشارك مدافع أيرلندا الشمالية البالغ عمره 32 عامًا في 87 مباراة في كل المسابقات منذ قدومه من وست بروميتش ألبيون في 2018 وبات من أهم عناصر ليستر الذي أحتل المركز الخامس الموسم الماضي.

وينتهي عقد إيفانز في نهاية الموسم الجاري، وذكرت تقارير بريطانية أنه مرشح للعودة إلى مانشستر يونايتد الذي حصد معه لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات.

وقال رودجرز “لقد سمعت من النادي إنه بات قريبًا جدًا، لذا نحن نأمل أن يتم التوصل لاتفاق في القريب العاجل”.

وأضاف “ربما يحدث ذلك قبل بداية العام الجديد وسننتظر ونرى ما سيحدث، لكني أعرف أن مُمثلي جوني والنادي أقتربوا جدًا.

“إذا حدث ذلك هذا العام فسيكون رائعًا، وإذا لم يكن كذلك، فسيحدث في وقت مبكر جدًا من العام الجديد”.

ويحتل ليستر المركز الثاني في الدوري هذا الموسم برصيد 27 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، وسيلعب على أرضه مع مانشستر يونايتد يوم السبت المقبل.