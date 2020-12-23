إيقاف مدافع أتلتيكو مدريد “تريبيير” من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه عاقب كيران تريبير مدافع منتخب إنجلترا وأتليتيكو مدريد بالإيقاف عشرة أسابيع وتم تغريمه 70 ألف جنيه استرليني (94052 دولارًا) لمخالفته لوائح المراهنات.

ونفى تريبير (30 عامًا) إرتكاب سبع مخالفات للائحة الاتحاد الإنجليزي الخاصة بالمراهنات، والتي يقال إنها حدثت في يوليو 2018، وطلب جلسة استماع شخصية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم تعيين لجنة تنظيمية مستقلة للنظر في القضية، مع إثبات أربعة من الانتهاكات المزعومة واستبعاد ثلاثة إتهامات خلال جلسة استماع لاحقة”.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن سريان الإيقاف، الذي يشمل كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، يبدأ اليوم الأربعاء بعد تقديم طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).