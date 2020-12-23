صراع منتظر في الميركاتو الشتوي بين قطبي مانشستر على نجم أستون فيلا

ينتظر نادي أستون فيلا الإنجليزي وصول عروض رسمية، مع بدء الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، من أجل ضم نجم الفريق المتألق، جاك جريليش.

وكشفت صحيفة الميرور البريطانية عن استعداد قطبي مدينة مانشستر، يونايتد والسيتي، للتحرك نحو جريليش في يناير القادم.

كما ذكر نفس التقرير الصادر من الصحيفة البريطانية، أن ليفربول أيضًا يضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في حساباته، وذلك وسط مزاعم بأن نجم الريدز محمد صلاح غير سعيد في الفترة الحالية.

ويقدم جريليش أفضل مواسمه على الإطلاق، إذ سجل خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة، رغم عدم انتصاف الموسم الجاري.

وارتبط جريليش طوال الميركاتو الصيفي الماضي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن فترة الانتقالات انتهت واستمر النجم الإنجليزي في صفوف أستون فيلا، موقعًا على عقد جديد مع الفيلانز في سبتمبر الماضي لمدة خمس سنوات، يقضي بحصوله على راتب أسبوعي قدره 130 ألف جنيه إسترليني.

ولم يتمكن مانشستر يونايتد من الظفر بتوقيع جريليش قبل بداية الموسم الحالي، ليتحرك نحو دوني فان دي بيك، الذي انضم إلى الشياطين الحمر نظير 35 مليون جنيه إسترليني قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

ولم يحظ النجم الهولندي، بثقة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، مما جعله يفكر في العودة إلى هدفه السابق جريليش فور بدء الميركاتو الشتوي.

فيما يطمح المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا في رفع جودة خط وسط فريقه بضم نجم أستون فيلا، خاصة في ظل معاناة الفريق هجوميًا منذ بداية الموسم الحالي.

ولا يمتلك مانشستر سيتي بديلًا للنجم البلجيكي كيفين دي بروينه، ولن يكون هناك خيار أفضل من جاك جريليش لديه القدرة على التسجيل وصناعة الفرص لزملائه.