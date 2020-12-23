بث مباشر | مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ميلان ولاتسيو” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 23-12-2020 ضمن الجولة 14 من الدوري الايطالي.

ينقل البث المباشر لمباراة “ميلان ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق البحريني “خالد الحدي”، كما ينقل على قناة زيجو سبورت الهولندية.

وتقام مواجهة ميلان ولاتسيو على ملعب سان سيرو، بإدارة من الحكم الايطالي “ماركو دي بيلو”، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

كسر “ميلان” تعادلين متتالين في الدوري الايطالي بالعودة إلى سكة الانتصارات على حساب “ساسولو” في الجولة الماضية، ليبقى متقدمًا بنقطة واحدة عن أقرب منافسيه الانتر.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 31 نقطة من 13 مباراة، فاز في 9، وتعادل في 4، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 29 هدف، واهتزت شباكه 14 مرة.

ويذهب ميلان في سلسلة من اللاهزيمة في الدوري الايطالي مكونة من 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 7، ولم تشهد أي من الانتصارات الخمسة الأخيرة أن يتلقى رجال ستيفانو بيولي هدفًا من اللعب المفتوح قبل مرور 60 دقيقة من زمن المباراة.

وحقق ميلان 26 نقطة (من 30 محتملة) من آخر عشر مباريات في الدوري الايطالي على أرضه “سان سيرو”.

في المقابل يدخل نادي “لاتسيو” المباراة بفوزًا هام في الجولة الماضية على حساب “نابولي”، ليقترب أكثر من أي وقت مضى هذا الموسم من المراكز الستة الأولى، ولم يتذوق النسور طعم الخسارة 4 مباريات خاضها خارج ملعبه، فاز في 3، وتعادل مرة واحدة.

ويتواجد لاتسيو في المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن المركز صاحب المركز السادس “ساسولو”، وبفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثالث الذي يتواجد فيه “نابولي”.

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ميلان – لاتسيو

????الدوري الايطالي (الجولة 14)

????️ملعب سان سيرو

⌚تبدأ في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

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