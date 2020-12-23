بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 23-12-2020 ضمن الجولة 15 من الدوري الاسباني.

ينقل البث المباشر لمباراة “ريال مدريد وغرناطة” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار، وتقام ملعب الفريدو دي ستيفانو بإدارة من الحكم الاسباني “خوان مارتينيز مونويرا”.

وينطلق بث مباشر مواجهة ريال مدريد وغرناطة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

سجل “ريال مدريد” أربعة انتصارات متتالية في الدوري الاسباني منهم 3 على أرضه، ليتفادى رقم سلبي حدث في موسم 2009/2010 عندما خسر أكثر من ثلاث مباريات حينها بعد مرور 14 جولة من المسابقة المحلية.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 29 نقطة من 14 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 3 لقاءات، وسيسعى لتحقيق الفوز اليوم على “غرناطة” لمعادلة نقاط المتصدر “أتلتيكو مدريد” الذي انتصر على ريال سوسيداد امس لحساب الجولة الحالية.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بقائمة شبه مكتملة، حيث استعاد خدمات نجمه البلجيكي “إيدين هازارد” بالإضافة إلى “لوكا يوفيتش، ماريانو دياز، وإيدير ميليتاو”، بينما سيبقى المتألق “لوكا مودريتش” وحيدًا في عيادة الفريق بعد تعرضه لإصابة خفيفة في المباراة الماضية امام “إيبار”.

ويتفوق ريال مدريد على “غرناطة” من حيث المواجهات المباشرة إذ حقق الفوز في اخر 9 مباريات على أرضه، ولكن وضع الفريق الأندلسي أصبح مغاير هذا الموسم إذ يقدم مستويات جيدة.

وحقق “غرناطة” فوزًا ثمينًا هو الثاني على التوالي في الدوري الاسباني على حساب “ريال بيتيس”، ليضعه في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم للحفاظ على مكانته بالقرب من المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

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ريال مدريد – غرناطة

????الدوري الاسباني (الجولة 15)

????️الملعب الفريدو دي ستيفانو

⌚تبدأ في الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

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