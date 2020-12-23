بث مباشر | شاهد السد والريان في الدوري القطري “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب كورة ستار لمباراة “السد والريان” في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 23-12-2020 ضمن الجولة العاشرة من الدوري القطري.

ينقل البث المباشر لمباراة “السد والريان” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق “خليل البلوشي”.

وتقام مواجهة السد والريان على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بإدارة من الحكم القطري “عبدالهادي الرويلي”، وتنطلق في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي “السد” كلاسيكو الدوري القطري امام “الريان” بمعنويات مرتفعة بعدما حقق كأس أمير قطر قبل أيام قليلة على حساب “العربي”، وسيسعى إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل الابتعاد بالصدارة.

وستشهد المواجهة كلاسيكو آخر خارج الخطوط بين مدرب السد “تشافي هيرنانديز“، ومدرب الريان “لوران بلان” الذي تولى المهمة منذ أيام قليلة.

ويتصدر السد جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 25 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الغرافة” الذي انتصر على الوكرة لحساب الجولة الحالية.

وفاز السد في اخر مباراة خاضها في الدوري القطري وكانت على حساب “الغرافة” بنتيجة (4-1)، ولم يتذوق عيال الذيب طعم الخسارة حتى الآن بعد مرور 9 جولات إذ تعادل في مباراة واحدة فقط وكانت امام “الخور”، وانتصر في 8.

في المقابل يتطلع نادي “الريان” لفتح صفحة جديدة في الدوري القطري بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي القدير “لوران بلان” الذي سيسعى لإثبات الذات في مباراته الأولى امام السد.

وسيبحث الريان عن تحقيق الفوز الغائب من 3 جولات من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على مراكز المقدمة في الدوري القطري، إذ يتواجد في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الخامس “قطر”، وبفارق 5 نقاط عن الرابع “الدحيل” الذي لعب مباراة زائدة.

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