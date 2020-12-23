بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد والملعب المالي في دوري ابطال افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الوداد الرياضي المغربي والملعب المالي في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 23-12-2020 في الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

لم تعلن أي قناة عربية إذاعة البث المباشر لمباراة الوداد المغربي والملعب المالي، ولكن من التوقع أن ينقلها الحساب الرسمي لنادي الوداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما فعل نادي الرجاء في مباراته امس امام تونغيث السنغالي.

وتقام مواجهة الوداد والملعب المالي على “ملعب 26 مارس” بالعاصمة المالية “باماكو”، بإدارة من الحكم الغيني “سيكو توري”، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

استعاد نادي “الوداد” الثقة من جديد بتحقيق الفوز على “حسنية أكادير” بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري المغربي، بعدما خسر قبل ذلك امام “أولمبيك آسفي” بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى لنادي الوداد في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، حيث تم إعفاءه من خوض الدور التمهيدي الأول، وسيسعى إلى تحقيق انطلاقة قوية تحت قيادة “فوزي البنزرتي” بالفوز على الملعب المالي قبل مواجهة الإياب التي ستقام في المغرب احد يومي 5 أو 6 يناير 2021.

ويخوض الوداد لقاء اليوم بصفوف مكتملة، باستثناء لاعب خط الوسط “يحيى جبران” الذي لم يرافق البعثة إلى مالي بعدما أصيب بفيروس كورونا.

على الجانب الآخر، تأهل فريق “الملعب المالي” إلى هذا الدور على حساب “أشانتي غولدن بويز” الغيني، بعدما فاز عليه ذهابًا بنتيجة (2-1)، وفي مباراة الإياب فاز بنتيجة (2-0) كعقوبة لعدم حضور الفريق الغيني.

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الوداد – الملعب المالي

????دوري ابطال افريقيا (ذهاب – الدور الثاني)

????️ملعب 26 مارس (باماكو – مالي)

تبدأ في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

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