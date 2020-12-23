الامارات | مدرب الفجيرة: أعرف كيف يلعب فريق الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة: أعرف كيف يلعب فريق الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الفجيرة الصربي غوران فريق الوحدة بالفريق الكبير والمميز تمهيدا للمباراة القادمة التي ستجمع الفريقين الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الخليج العربي ومؤكدا انه يعرف طريقة لعب العنابي، وأن الهدف هو العودة بالعلامة الكاملة لاسعاد الجمهور.

وأكد غوران في المؤتمر الصحافي: أجواء الفريق إيجابية بعد الفوز على شباب الأهلي في الجولة الماضية، وقمنا بتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات الماضية وخصوصا في الخط الخلفي، معبرا عن سعادته لتطبيق اللاعبين لخطة اللعب الجديدة التي ينتهجها الفريق، كما أنني أعرف كيف يلعب الفريق المنافسس.

وأضاف: يجب علينا الاستمرار بالفوز وبتحقيق النتائج الإيجابية، وسعيد لعودة الهولندي رولي نوناتا بعد انتهاء إيقافه بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة امام النصر، إضافة الى استعادة خدمات حمدان ناصر والبرازيلي اوليفيرا.

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