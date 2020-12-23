الامارات | اتحاد السلة يعتذر رسميا عن استضافه بطولة المنتخبات العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعتذر رسميا عن استضافه بطولة المنتخبات العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر اتحاد الإمارات لكرة السلة عن تنظيم بطولة المنتخبات العربية التي كان من المقرر إقامتها في دبي مطلع فبراير المقبل، وذلك جراء المستجدات التي طرأت على جائحة فيروس "كورونا"، وصعوبات السفر التي طرأت مؤخراً في ظل لجوء العديد من الدول وقف الرحلات الجوية، بعد تصاعد حدة الإصابات عما كان عليه في المرحلة السابقة.

وأبلغ اتحاد الإمارات، الأمانة العامة للاتحاد العربي بقرار الاعتذار، على أن يتم ترحيل البطولة إلى نهاية العام المقبل، لتشكل مسك ختام نشاط الاتحاد العربي الذي يتضمن في عام 2021 ستة بطولات، هي الناشئين والشباب، وبطولتا الأندية للرجال والسيدات، ومثلها للمنتخبات.

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