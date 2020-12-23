الامارات | حارس أرسنال يحذف حسابه على "تويتر" بسبب رياض محرز

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أرسنال يحذف حسابه على "تويتر" بسبب رياض محرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إنجليزية، وبينها صحيفة "ذي الصن" عن أن حارس فريق أرسنال، ألكس رونارسون، قام بحذف حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها على إثر الخسارة القاسية في الكأس أمام مان سيتي 4-1، وبالذات بسبب الهفوة القاتلة أمام مهاجم سيتي رياض محرز.

وقالت الصحيفة إن الدولي الأيسلندي لم يعد قادرا على تحمل السخرية والانتقادات التي ظل يتعرض لها طوال الساعات السابقة، وأن ذلك تسبب في إحباط شديد له جعله يحذف حسابه من "تويتر" نهائيا. وجاءت هفوة رونارسون بعد أن كان الفريقين متعادلين 1-1، ومن ضربة حرة لمحرز، فشل الحارس في التحكم بالكرة بطريقة غريبة.

يذكر أن الحارس هو البديل، وفاجأ مدرب أرسنال الجميع بعد أن دفع به بدلا عن الحارس الأساسي، لكن النتيجة جلبت معها انتقادات شديدة للحارس والمدرب وكل أعضاء الفريق.

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