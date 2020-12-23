شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي التي كان مقررًا لها يوم 28 ديسمبر الجاري، على أن يتم استبدلها بمباراة سموحة والزمالك بإستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة أيضا إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث من الدوري في السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 28 ديسمبر بستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.

وهو الأمر الذى يشير إلى ان مباراة الأهلى والزمالك تم تأجيلها والتى كانت من المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى .