شكرا لقرائتكم خبر عن دى بروين يقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي، من تجديد عقده، الممتد حاليا حتى صيف 2022، ويرغب مسؤولو السيتي في تأمين بقاء نجمهم الأول مبكرا، خوفا من تحركات ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن المحادثات بين مسؤولو النادى ا لإنجليزى ودي بروين تسير بشكل جيد، مشيرة إلى أن توقيع النجم البلجيكي على عقد جديد، حتى صيف 2025، بات قريبا للغاية، وأوضح التقرير أن الراتب الجديد لدي بروين، قد يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكان دي بروين قد ألمح في وقت سابق، إلى إمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، في حالة تأكيد عقوبة حرمان النادي من المشاركات الأوروبية، لمدة موسمين، وذلك قبل أن يتم إلغاؤها.