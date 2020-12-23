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دى بروين يقترب من تمديد عقده مع مانشستر سيتى

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي، من تجديد عقده، الممتد حاليا حتى صيف 2022، ويرغب مسؤولو السيتي في تأمين بقاء نجمهم الأول مبكرا، خوفا من تحركات وباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن المحادثات بين مسؤولو النادى ا لإنجليزى ودي بروين تسير بشكل جيد، مشيرة إلى أن توقيع النجم البلجيكي على عقد جديد، حتى صيف 2025، بات قريبا للغاية، وأوضح التقرير أن الراتب الجديد لدي بروين، قد يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وكان دي بروين قد ألمح في وقت سابق، إلى إمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، في حالة تأكيد عقوبة حرمان النادي من المشاركات الأوروبية، لمدة موسمين، وذلك قبل أن يتم إلغاؤها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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