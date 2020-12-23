شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن حكام مواجهة العودة بين المقاولون والنجم الساحلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «الكاف» تعيين طاقم تحكيم مغربى لقيادة مباراة العودة في إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والذى يقام يوم الأربعاء الموافق 6 يناير من العام الجديد 2021، على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وجاء طاقم حكام اللقاء كالتالى: نور الدين الجعفرى حكم رئيسى، مساعد أول هشام آيت عبو، مساعد ثانى فتيحة جرمونى، وحكم رابع جلال جياد.