شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يعلن قائمة سموحة إستعدادا لمواجهة وادى دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة الفريق، إستعدادا لمواجهة وادى دجلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام، والمقرر لها غدا «الخميس» عند السابعة والنصف على أرض ملعب استاد السلام.

وتوجه الفريق عقب إعلان القائمة إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق إستعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة سموحة للمباراة كالتالى، في حراسة المرمى، الهانى سليمان وعمر صلاح، وفى خط الدفاع، رجب نبيل ومحمود البدرى ومحمد عبدالمنعم ومحمد الترهونى وأطهر الطاهر وأحمد جمال، وفى الوسط، محمود حليمو ومحمد محسن ليلة وعلى غزال ومحمد كناريا وإسلام جمال ومحمد نادى، وفى الهجوم، شريف رضا ورفيق كابو وعبدالكبير الوادى وحسام حسن ومحمد طلعت وديريك نسينامبى