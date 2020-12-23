شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. وشارك «شيكابالا» في مران الفريق الجماعي، بعد أن انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وتعرض «شيكابالا» لكدمة خفيفة في وجه القدم ابعدته عن التدريبات الجماعية للزمالك في الفترة الماضية قبل أن يتعافي من إصابته لينتظم في المران الجماعي للفريق بشكل طبيعي. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر له يوم ٢٨ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام. وكان الفريق قد بدأ مشواره في الجولة الأولى بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل إيجابيا في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.