شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين أحمد بلال وطارق السيد على الهواء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الثنائي أحمد بلال نجم الأهلي السابق وطارق السيد نجم الزمالك السابق في مشادة خلال استضافاتهما باستاد المصري اليوم مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز.
وقال طارق السيد: «لماذا لا يسافر الأهلى لمواجهة غزل المحلة والزمالك يواجه المحلة في المحلة الجميع يريد الدوري للقلعة الحمراء».
ورد عليه بلال قائلا: «الأهلي لا يسافر المحلة بسبب دواعي أمنية والاحمر يفوز بالمباريات داخل الملعب وبمجهوده فقط دون أي تدخل والمارد الأحمر فاز على المنافس وحصل على بطولة أفريقيا».
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