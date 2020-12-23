شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين أحمد بلال وطارق السيد على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الثنائي أحمد بلال نجم الأهلي السابق وطارق السيد نجم الزمالك السابق في مشادة خلال استضافاتهما باستاد المصري اليوم مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز.

وقال طارق السيد: «لماذا لا يسافر الأهلى لمواجهة غزل المحلة والزمالك يواجه المحلة في المحلة الجميع يريد الدوري للقلعة الحمراء».

ورد عليه بلال قائلا: «الأهلي لا يسافر المحلة بسبب دواعي أمنية والاحمر يفوز بالمباريات داخل الملعب وبمجهوده فقط دون أي تدخل والمارد الأحمر فاز على المنافس وحصل على بطولة أفريقيا».