شكرا لقرائتكم خبر عن لوثار ماتيوس يشيد بـ «هالاند» ويصفه بـ «آلة تهديفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية وبايرن ميونخ، بالنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لن يستمر طويلا في سيجنال إيدونا بارك.

وقال ماتيوس لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، «الإيجابية التي يشعها تنعكس على الفريق، ولهذا أعتقد أنه عندما يحين الوقت، لن يلعب هالاند مع دورتموند مجددا، وسيتخذ الخطوة التالية، حيث أصبح جاهزا، ونحن فخورون لوجوده في البوندسليجا، دورتموند يجب أن يكون ممتنا لأنه استطاع الاعتماد عليه، فهو مهاجم يناسب الفريق حقا، هو في العشرين من عمره، ومع ذلك آلة تهديفية، كما يقدم العديد من التمريرات الحاسمة، فلا يمكن الاستغناء عنه».

وأضاف، «ينظر إلى هالاند في دورتموند مثلما ينظر إلى روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، فمثل هؤلاء اللاعبين بهذا المستوى لا يتحملون فقط مسؤولية تسجيل الأهداف، ولكن أيضا جر الفريق معهم إلى الأمام، إنه يدافع أيضا، وهو أمر أستمتع به حقا عندما أراه هو وليفاندوفسكي يقومان بذلك في دورتموند وبايرن، فهو ليس مجرد مهاجم ثابت».