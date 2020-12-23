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مرشح لرئاسة برشلونة: سأدفع التذاكر الموسمية للجماهير إذا لم يعد تشافى للبلوجرانا

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد فيكتور فونت، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، بدفع ثمن التذاكر الموسمية للجماهير، إذا لم يأتى بنجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، لقيادة الفريق، حال نجاحه في انتخابات البلوجرانا المقبلة.
ويتولى تشافي حاليا تدريب فريق السد القطري، وحاول برشلونة التعاقد معه في الموسم الماضي، وتحديدا قبل التعاقد مع كيكي سيتين، لكنه رفض وفضل خوص التجربة من بداية الموسم.
وقال فونت لصحيفة «سبورت«الكتالونية، «إذا فزت بالانتخابات ولم يحضر تشافي، سألتزم بدفع ثمن التذاكر الموسمية للجماهير من جيبي الخاص«.
جدير بالذكر أن فونت أكد في وقت سابق، أن تشافي سيكون له دور رئيسي في إقناع ليونيل بالبقاء في النادي.
وقال: «أفضل شخص يقنع ميسي بالبقاء هو تشافي، إنه يعرفه جيدا، وليو يثق في قدرات تشافي، وأنا أدرك ذلك، سيكون هيرنانديز مهما للغاية في هذه العملية، فليو لا يمكن تعويضه«.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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