شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لرئاسة برشلونة: سأدفع التذاكر الموسمية للجماهير إذا لم يعد تشافى للبلوجرانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد فيكتور فونت، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، بدفع ثمن التذاكر الموسمية للجماهير، إذا لم يأتى بنجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، لقيادة الفريق، حال نجاحه في انتخابات البلوجرانا المقبلة.

ويتولى تشافي حاليا تدريب فريق السد القطري، وحاول برشلونة التعاقد معه في الموسم الماضي، وتحديدا قبل التعاقد مع كيكي سيتين، لكنه رفض وفضل خوص التجربة من بداية الموسم.

وقال فونت لصحيفة «سبورت«الكتالونية، «إذا فزت بالانتخابات ولم يحضر تشافي، سألتزم بدفع ثمن التذاكر الموسمية للجماهير من جيبي الخاص«.

جدير بالذكر أن فونت أكد في وقت سابق، أن تشافي سيكون له دور رئيسي في إقناع ليونيل ميسي بالبقاء في النادي.

وقال: «أفضل شخص يقنع ميسي بالبقاء هو تشافي، إنه يعرفه جيدا، وليو يثق في قدرات تشافي، وأنا أدرك ذلك، سيكون هيرنانديز مهما للغاية في هذه العملية، فليو لا يمكن تعويضه«.