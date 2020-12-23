شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: هناك أشياء كثيرة تحدث لفوز الاهلى بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن هناك أشياء كثيرة كانت تحدث مخصوص من أجل حصول النادي الاهلى على بطولة الدوري الممتاز.

وقال السيد في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «اتحاد الكرة في السنوات السابقة كان يفعل أشياء غريبة لكي يفوز الأهلي إلى جانب في الموسم قبل الماضي كان الزمالك متصدرا والجبلاية قامت بتأجيل العديد من المباريات للفريق الأحمر».

وأضاف: «يجب ان تطبق العدالة ثم احصل على أي بطولة تريدها إضافة إلى ذلك الأهلى الفريق الوحيد الذي لا يسافر إلى بورسعيد أو إسماعيلية مثل باقي الأندية».