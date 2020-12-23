شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: الزمالك استفاد من انسحاب جازيل التشادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض استفاد كثير من انسحاب جازيل التشادي من دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك استفاد كثيرا من انسحاب الفريق التشادي وتأهله مباشرة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وذلك بعد حصوله على فترة راحة كبيرة».

وأضاف: «باتشيكو أمامه فرصة لتجهيز اللاعبين بشكل جيد وذلك بعد حصول العديد من اللاعبين المرهقين في الفترة الماضية على فترة راحة إلى جانب تجهيز اللاعبين المصابين».