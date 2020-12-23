شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا: قرعة مونديال الأندية 19 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

وستقام مباريات البطولة المرتقبة، في ثلاثة استادات مونديالية، هي استاد أحمد بن على، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية الذي سيستضيف طرفي المباراة النهائية، يوم 11 فبراير، عند التاسعة مساء.

وسيكتمل عقد الفرق المشاركة في البطولة، في أواخر يناير المقبل، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، بينما ستجرى قرعة المونديال يوم 19 يناير، في مدينة زيورخ السويسرية.

وسيبدأ الدحيل القطري، ممثل البلد المستضيف، مشواره في البطولة بالمباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، يوم 1 فبراير، عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي للدوحة، في استاد أحمد بن على، الذي أُعلنت جاهزيته الأسبوع الماضي.

وستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.