شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يواصل التأهيل فى مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خضع عبدالله جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيلي خاص، قبل إنطلاق مران اليوم، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا، وعودته للتدريبات مرة أخرى.

وكان عبدالله جمعة تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي تسببت في غيابه عن بعض مباريات الزمالك، واصيب جمعة من قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مرورا بمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائى كأس مصر، ومباريات الدورى العام منذ بدايته.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلى يوم 28 من الشهر الجارى في الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.