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عبد الله جمعة يواصل التأهيل فى مران الزمالك

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خضع عبدالله جمعة لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيلي خاص، قبل إنطلاق مران اليوم، وذلك بعد تعافيه من فيروس ، وعودته للتدريبات مرة أخرى.

وكان عبدالله جمعة تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي تسببت في غيابه عن بعض مباريات الزمالك، واصيب جمعة من قبل مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مرورا بمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائى كأس مصر، ومباريات الدورى العام منذ بدايته.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلى يوم 28 من الشهر الجارى في الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    126,273

  • تعافي

    107,162

  • وفيات

    7,130

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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