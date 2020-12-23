شكرا لقرائتكم خبر عن «بيدرو» يقود تدريبات الزمالك التأهيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق.

وحرص «بيدرو» على إجراء حصة تدريبية خاصة للاعبين بعد حصولهم على راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر له يوم ٢٨ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.

وكان الفريق قد بدأ مشواره في الجولة الأولى بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل إيجابيا في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله.