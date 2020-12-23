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«عبدالغني» ينهي أزمة علاء في الزمالك قبل القمة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد عبدالغني مدافع الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك «عبدالغني» في التدريبات الجماعية بعد أن تعافى من الاجهاد العضلي الذي اشتكى منه في وقت سابق.

وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها ٢٨ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    126,273

  • تعافي

    107,162

  • وفيات

    7,130

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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