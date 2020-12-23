شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغني» ينهي أزمة علاء في الزمالك قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد عبدالغني مدافع الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشارك «عبدالغني» في التدريبات الجماعية بعد أن تعافى من الاجهاد العضلي الذي اشتكى منه في وقت سابق.

وخضع اللاعب لبرنامج علاج طبيعي مكثف على مدى الأيام الماضية، وخضع لفحص طبي قبل أن ينتظم في التدريبات بصورة طبيعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها ٢٨ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.