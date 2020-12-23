شكرا لقرائتكم خبر عن «عيد وعبدالمجيد» ينتظمان في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أحمد عيد وحسام عبدالمجيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. وخاض الثنائي التدريبات الجماعية للفريق، بعد عودتهما من معسكر المنتخب الوطني للشباب. واطمئن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بنادي الزمالك على حالة الثنائي قبل أن ينتظما في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها ٢٨ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.