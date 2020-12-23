شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لمصطفى محمد فى مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي بميت عقبة. وأدى مصطفى محمد تدريبات تأهيلية تحت إشراف مصطفي عبده أخصائي التأهيل بالفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في اللقاء المقرر له يوم ٢٨ ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام.