بث مباشر يوتيوب.. الأهلي وبطل النيجر

كتب: ضياء السقا

يستضيف سونيديب بطل النيجر، الأهلي، في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، في إطار ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ويستهل المارد الأحمر، مشوار الدفاع عن لقبه بعد التتويج به الموسم الماضي على حساب غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، بمواجهة بطل النيجر، ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب في القاهرة وتحديدًا في السادس من يناير المقبل.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

وجاء التشكيل الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

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